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Marketler kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

14.04.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın önlemleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kısmi kapanmaya geçildiğini duyuran Erdoğan’dan sonra, İçişleri Bakanlığı da yeni genelgeyi yayımladı. Vatandaşların ise yeni kararlardan sonra en çok araştırdığı konular arasında market çalışma saatleri yer aldı. A101, ŞOK ve BİM gibi zincir marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.

Marketler kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

Alınan yeni kararlarla kısmi kapanmaya geçildiğini açıklana Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra İçişleri Bakanlığı da yeni kararların olduğu genelgeyi yayımladı. Migros, A101, ŞOK ve BİM gibi zincir marketlerin çalışma saatleri de yeni genelge ile değiştirildi. Vatandaşlar Hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatlerini ise merak etti. İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Kabine toplantısından çıkan kararlar Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bakanlık ise maddeleri sıraladı. İşte, o kararlar:

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

  • Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
  • Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
  • Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
  • Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Kabine Toplantısı

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