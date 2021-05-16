Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Normalleşme döneminde marketler açık mı, kaçta açılıyor? İşte yeni genelge kararları...

29 Nisan'dan beri devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK? NORMALLEŞME DÖNEMİNDE MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede çalışma saatlerinde daha önce değişiklik yapılmış olan marketler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Cumartesi ve Pazar günlerinde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işletmeler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Tam kapanma döneminde olduğu gibi hafta sonu günlerinde vatandaşlar yalnızca evlerine en yakın olan bakkal, market, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilere gidip gelecebilecek. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil olmak üzere) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler haricinde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.