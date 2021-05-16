Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Normalleşme döneminde marketler açık mı, kaçta açılıyor? İşte yeni genelge kararları...

29 Nisan'dan beri devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede çalışma saatlerinde daha önce değişiklik yapılmış olan marketler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Cumartesi ve Pazar günlerinde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işletmeler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Tam kapanma döneminde olduğu gibi hafta sonu günlerinde vatandaşlar yalnızca evlerine en yakın olan bakkal, market, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilere gidip gelecebilecek. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil olmak üzere) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler haricinde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde alınan yeni kararların detayları şöyle yer aldı;
"1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve
tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine
yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan
hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.
3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."