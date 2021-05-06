Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin güncel çalışma saatleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre market çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. Vatandaşlar 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR? MARKETLERİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ...

Tam kapanma sürecinin gelişiyle beraber market çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar yüksek oranda arttı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelgeye göre marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Alınan yeni kararlara göre Migros, BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin güncel çalışma saatleri şu şekilde olacak;

Zincir marketler bu süreçte saat 10.00'da açılacak. Marketler, hafta sonu ve hafta içi fark etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar hizmet verebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olup hizmet vermeyecek. Bu süreçte vatandaşlar için evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak konumda bulunan marketlere giden kişiler, tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacak. Ayrıca marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında diğer ürünlerin satışı da yasak olacak.



