Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri

Pandemi süreci boyunca en çok merak edilen konulardan birisi de marketlerin çalışma saatleri oldu. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını araştırmaya devam ediyor. Yeni normalleşme sürecine geçildiğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme konulu "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" yayımlandı. Peki marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR? MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Genelgeye göre Pazar günleri tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Bakkal, manav, kasap, market, kuruyemişçi ve tatlıcılar Pazar günleri 10.00-17.00 arasında işleyişine devam edecek. Tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar gününde vatandaşlar, araç kullanmamak koşuluyla yaya olarak evine en yakın bakkal, market, kuruyemişçi, manav, kasap, ve tatlıcılara gidip ihtiyacını karşılayabilecek. Hafta içi ise marketler 20.00'a kadar açık olacak.

Genelgenin devamında, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek dağıtabileceği bilgisi yer aldı. Ayrıca sokak aralarında ekmek satışı yapılmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Çeşitli ticari merkezlerde indirim uygulandığı takdirde yoğunluğun oluşmaması için indirim uygulamaları en az bir hafta sürecek periyodlarla yapılacak.