HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler hangi gün kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler hangi gün kaça kadar açık?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Son olarak 23-26 Nisan tarihlerindeki sokağa çıkma yasağında açık olacak marketlerin açılış ve kapanış saatlerine de düzenleme getirildi. Peki marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour çalışma saatleri...

Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler hangi gün kaça kadar açık?

Koronavirüs salgının atlatılabilmesi için 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağına hazırlanmak isteyen vatandaşlar da özellikle mutfak alışverişi yapıyorlar. Bu yüzden de BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour gibi marketler kaçta açılılıyor kaçta kapanıyor merak ediliyor. Özellikle de marketlerin açık olacağı sokağa çıkma yasağı günlerinde...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların standart çalışma saatleri aşağıdaki gibidir. Ancak yapılan açıklmaya agöre sokağa çıkma yasağından önce alışverişlerin yapılabilmesi için çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ilk 2 gün için de bakkal ve marketlerin belli saatlerde açık olmasına izin verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 22.00

20-26 Nisan haftasında tüm Migros mağazaları sabah 09:00’da müşteriye açılacak. Kapanış saatleri ile ilgili değişiklik 20:00’den sonra olmamak kaydı ile bölgelerin inisiyatifine bırakılacak.

AVM içindeki mağazaları ve kendi AVM’lerinde mevcut durumda olduğu gibi 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

PO mağazalarımız mevcut düzende olduğu gibi 7/24 çalışmaya devam edecek.

Toptan Satış Mağazaları mevcut çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecektir. (09:00 açılış en son kapanan mağaza saat 19:00’da kapanıyor)

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00

METRO MARKET KAÇRA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul için Açılış Saati: 09.00
İstanbul için Kapanış Saati: 20.00

Kuşadası ve Ayvalık için Açılış Saati: 10.00
Kuşadası ve Ayvalık için Kapanış Saati: 20.00

Ordu ve Trabzon için Açılış Saati: 09.00
Ordu ve Trabzon için Kapanış Saati: 18.15

Diğer Tüm mağazalar için Açılış Saati: 09.00
Diğer Tüm mağazalar için Kapanış Saati: 18.15

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
İstanbul'da kaç maske dağıtıldı? Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kaç maske dağıtıldı? Canlı yayında açıkladı
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı marketler Çalışma saatleri açılış kapanış

En Çok Okunan Haberler

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

İstanbul'da kaç maske dağıtıldı? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'da kaç maske dağıtıldı? Canlı yayında açıkladı

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan 'tarla kavgası'nda iki kişi öldü

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan 'tarla kavgası'nda iki kişi öldü

Koronavirüsten ölen doktor meslektaşları tarafından anıldı

Önce anne ve babası sonra kendi koronadan öldü!

Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, yaşam savaşını kaybetti

Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, yaşam savaşını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu, AB yetkilisi Josep Borrell Fontelles görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB yetkilisi Josep Borrell Fontelles görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.