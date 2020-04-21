Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler hangi gün kaça kadar açık?

Koronavirüs salgının atlatılabilmesi için 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağına hazırlanmak isteyen vatandaşlar da özellikle mutfak alışverişi yapıyorlar. Bu yüzden de BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour gibi marketler kaçta açılılıyor kaçta kapanıyor merak ediliyor. Özellikle de marketlerin açık olacağı sokağa çıkma yasağı günlerinde...
Koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların standart çalışma saatleri aşağıdaki gibidir. Ancak yapılan açıklmaya agöre sokağa çıkma yasağından önce alışverişlerin yapılabilmesi için çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlendi.
Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ilk 2 gün için de bakkal ve marketlerin belli saatlerde açık olmasına izin verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 22.00
20-26 Nisan haftasında tüm Migros mağazaları sabah 09:00’da müşteriye açılacak. Kapanış saatleri ile ilgili değişiklik 20:00’den sonra olmamak kaydı ile bölgelerin inisiyatifine bırakılacak.
AVM içindeki mağazaları ve kendi AVM’lerinde mevcut durumda olduğu gibi 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.
PO mağazalarımız mevcut düzende olduğu gibi 7/24 çalışmaya devam edecek.
Toptan Satış Mağazaları mevcut çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecektir. (09:00 açılış en son kapanan mağaza saat 19:00’da kapanıyor)
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00
Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00
İstanbul için Açılış Saati: 09.00
İstanbul için Kapanış Saati: 20.00
Kuşadası ve Ayvalık için Açılış Saati: 10.00
Kuşadası ve Ayvalık için Kapanış Saati: 20.00
Ordu ve Trabzon için Açılış Saati: 09.00
Ordu ve Trabzon için Kapanış Saati: 18.15
Diğer Tüm mağazalar için Açılış Saati: 09.00
Diğer Tüm mağazalar için Kapanış Saati: 18.15