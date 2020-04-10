Marketler yarın açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu çalışacak mı?

Son dakika Marketler yarın açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA yarın hizmet verecek mi? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 11 Nisan 2020 ve 12 Nisan 2020 Açık mı olacak kapalı mı? Süpermarketler yarın açık mı?

Son Dakika Migros, A101, Şok, Carrefoursa ve Bim kapalı!

Son Dakika olarak gelen bilgilere göre A101, Migros, Şok, Carrefoursa ve Bim kapalı kalacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil" açıklamasını yaptı.

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

Şu an için "BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA" kapalı kalacak.

