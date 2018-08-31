Marketlerde büyük oyun! Ürünlerin gramajına dikkat

Döviz kurundaki yükselişi bahane eden fırsatçılar yine sahneye çıktı. Kimi elindeki ürünü stokluyor, kimi Türkiye'de üretilen ürünlere bile zam yapıyor, kimi ise gramaj oyunuyla vatandaşı kandırıyor.

Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik'in haberine göre; Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirme telaşına düştü. Bazı uyanık şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazıp vatandaşı bir kez daha kandırma yoluna gitti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

KÜSURAT ELE VERDİ



Türk halkının 100, 200, 250, 300, 500 ve 1000 gram olarak bildiği pek çok ürün 111, 225, 130, 40, 172, 960, 1440, 810 gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başlandı. Gramaj oyunu, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata ve şarküteri ürünlerinde göze çarpıyor.