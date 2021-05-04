Marketlerde sigara satışı yasak mı, değil mi? Sigara satışı yasaklandı mı? İşte bakanlığın genelgesi...

Dün alınan bir kararla tam kapanma sürecinde marketler için yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan yeni düzenlemelere göre 7 Mayıs 2021 Cuma gününden marketlerde bazı ürünlere satış yasağı getirildi. Vatandaşlar karar sonrası sigara satışının yasak olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki tam kapanma sürecinde marketlerde sigara satışı yasak mı?

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAK MI? SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Tam kapanma sürecinde marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş ve Pazar günleri tüm marketlerin kapalı olacağı açıklanmıştı. Ardından alınan bir kararla alkol satışı da yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede alkol satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."

Yapılan yeni düzenlemeye göre marketlerde oyuncak, elektronik eşya ve alkol gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.