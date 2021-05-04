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Marketlerde sigara satışı yasak mı, değil mi? Sigara satışı yasaklandı mı? İşte bakanlığın genelgesi...

04.05.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün sürecek olan tam kapanma süreci geçtiğimiz hafta 29 Nisan itibariyle başladı. Dün ise tam kapanma sürecinde marketlerde uygulanacak yeni kararlar için düzenlemeler yapıldı. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan düzenlemeye göre bazı ürünlere satış yasağı getirildi. Vatandaşlar sigara satışının yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki marketlerde sigara satışı yasak mı, değil mi? Sigara satışı yasaklandı mı? İşte bakanlığın genelgesi...

Marketlerde sigara satışı yasak mı, değil mi? Sigara satışı yasaklandı mı? İşte bakanlığın genelgesi...

Dün alınan bir kararla tam kapanma sürecinde marketler için yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan yeni düzenlemelere göre 7 Mayıs 2021 Cuma gününden marketlerde bazı ürünlere satış yasağı getirildi. Vatandaşlar karar sonrası sigara satışının yasak olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki tam kapanma sürecinde marketlerde sigara satışı yasak mı?

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAK MI? SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Tam kapanma sürecinde marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş ve Pazar günleri tüm marketlerin kapalı olacağı açıklanmıştı. Ardından alınan bir kararla alkol satışı da yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede alkol satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."

Yapılan yeni düzenlemeye göre marketlerde oyuncak, elektronik eşya ve alkol gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Yayınlanan 'Market Tedbirleri' başlıklı genelgede tütün ürünleri ibaresi bulunmuyor. Bu nedenle marketlere getirilen satışı yasaklanan ürünler arasında sigara bulunmuyor. Marketlerde sigara satışları devam edecek. Kararlar neticesinde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin haricinde herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Yeni genelgeye göre, market yasağı 7 Mayıs Cuma günü itibariyle başlayacak.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ...

Önceki günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelgede bakkalların, fırınların ve marketlerin çalışma saatleri de paylaşıldı. Bakkal, fırınlar ve market gibi işletmelerin açılış kapanış saatleri değişti. Zincir marketlerin de çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a dek sürecek olan tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler şu şekilde:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta içi Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma ve hafta sonu Cumartesi günleri bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçiler 10.00 ve 17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler de dâhil olmak üzere her yer kapalı olacak.

Yapılan son kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlamasının 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar devam etmesine karar verildi.


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