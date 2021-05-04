Marketlerde ''Zorunlu Temel İhtiyaç'' Dışı Ürünlere Satış Yasağı

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler sıralandı.

Genelgeye göre zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021’tan itibaren tüm bu marketlerde, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfümeri ve makyaj malzemeleri ise kozmetik ürünleri dışında tutuldu.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanısıra hiçbir markette elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.