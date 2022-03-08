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Marketlere ayçiçek yağı baskını! Hepsi depoda, koli içinde bekletiliyor

08.03.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, stokçuluğun önüne geçişmesi adına Merkez ilçedeki marketlere denetimler yaptı. Ekipler denetimde rafların yanı sıra depoları da kontrol etti. Yapılan kontroller de ise bazı marketlerde rafta olması gereken yağların depoda oldukları ortaya çıktı. Denetimlerde kurallara uymayan işlemler hakkında tutanak tutuldu.

Marketlere ayçiçek yağı baskını! Hepsi depoda, koli içinde bekletiliyor

Yalova’da zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan zincir ve yerel marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 5 litrelik ürünlerin, raflar yerine depolarda olduğu tespit edildi. Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından ekipler depo kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan 5 litrelik yağlar ile ilgili tutanak tutuldu.

5 LİTRELİK YAĞLAR DEPODA ORTAYA ÇIKTI

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, “Yapmış olduğumuz denetimlerde ilk önce rafları kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ardından marketlerin depolarını kontrol ediyoruz. Bazı marketlerin depolarında 5 litrelik yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların ‘promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını’ söylediler. Bizler bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemler bu kurumumuz gerçekleştirecek” denildi.

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KOLİ İÇİNDE BEKLETİLİYOR

Öte yandan Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Yapılan incelemelerde, 5’er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiği ortaya çıktı.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatların artacağı yönündeki iddiaların ardından stokçuluğun önüne geçebilmek için marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Bunun üzerine depoları inceleyen ekipler, 5’er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiğini tespit etmesinin ardından, markete yönelik tutanak tuttu. Bir market yetkilisi ise depodaki ayçiçek yağlarının aktüel ürünler olduğunu belirterek, 29 Mart'ta satışa sunacaklarını söyledi.

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Ekipler, haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşı mağdur eden marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti. Ayrıca ekipler, marketlerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını denetledi. Bazı marketlerde raf ve kasa fiyatlarının eşleşmediği de tespit edilirken, ekmek gramajları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde tek tek incelendi. Kurallara uymayan marketler hakkında işlemler başlatılırken, denetimlerin bundan sonra da sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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(İHA)

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