Marketlere fahiş fiyat cezası: Migros'tan sonra BİM de cezayı yargıya taşıyor

Rekabet Kurumu'nun "haksız rekabet uyguladıkları" gerekçesiyle 5 zincir market ve bir tedarikçiye verdiği para cezasına, Migros'un ardından BİM de hukuki yoldan itiraz edeceğini açıkladı.

Rekabet Kurumu zincir marketler ve tedarikçilere 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti.

BİM, herhangi bir rekabet ihlaline neden olacak bir uygulamada bulunmadıklarını iddia ederek, hukuki savunma sürecinde bunu şeffaflıkla ortaya koyduklarını belirtti.

Yazılı açıklamada "Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır." ifadesi kullanıldı.

BİM, marketlerin "hayat pahalılığının sorumlusu" olarak gösterilmesi ve ceza kesilmesinin "Türkiye'de yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar" olduğunu ifade etti.

Açıklamada Rekabet Kurumu'nun "siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gerektiği" vurgusu da yapıldı.

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında idari para cezası verdiği zincir marketlerden biri olan Migros da dün, kararın iptali için dava açılacağını duyurmuştu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kurum kararında şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği ve gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kararın iptali için dava açılacağı belirtildi.

Kime, ne kadar ceza verildi?

Rekabet Kurumu'nun kararında, firmaların aralarında doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla fiyatları tüketici aleyhine yükselttikleri ifade edilmişti.

BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verildi.

Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 22,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıdada fahiş fiyat iddiaları konusunda 5 zincir markete işaret ederek "bunların üzerine gideceğiz" demiş, Ticaret Bakanlığı, bu marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirmişti.

