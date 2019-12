Marketleri yılbaşı heyecanı sardı

Yılbaşına sayılı günler kala CarrefourSA yılbaşı hazırlığı yapacak olanlara özel doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango biletine kadar her şeyiyle yeni yıla hazır.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yaklaşan yeni yılla birlikte yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinden müşterileriyle buluşturmaya başladı.

Kutay Kartallıoğlu: “Her yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir”

Yeni yıla dair görüşlerini aktaran CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu; “Bir yılı daha birlikte geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, yepyeni başlangıçların habercisidir. 2020 yılının başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. Firma olarak tüm Türkiye’nin yeni yılını kutlarız” dedi.

Hindi siparişinde 25 yıllık deneyim

Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için 25 yıldır hindi siparişi alıp yılbaşı akşamı evlere teslim eden CarrefourSA, bu yıl çeşidi artırdı.

Firma, müşterilerinin tercihe göre “Doldurulmuş Hindi” , “Yarım Hindi” ya da “Hindi But” şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 22.00’ye kadar marketlerden ya da carrefoursa.com üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediyor.

Hazırlanan hazır hindi paketleri şöyle;

Doldurulmuş Kızarmış Bütün Hindi Kestaneli İç Pilav: 249,99 TL’ye 7 - 8 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Mantar Sote (300 g), Şakşuka (250 g), Haydari (250 g), Rus Salatası (250 g) ve Acılı Ezme (250 g) hediye ediliyor.

Kızarmış Yarım Hindi: 139,99 TL’ye 3 - 4 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav (500 g), Mantar Sote (300 g), Şakşuka (250 g), Rus Salatası (250 g) hediye veriliyor.

Hindi But: 89,99 TL’ye 2 - 3 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav (500 g), Acılı Ezme (250 g) ve Haydari (250 g) hediye veriliyor.

Doldurulmuş Roaster Piliç: 89,99 TL’ye 3 - 4 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav (500 g) Acılı Ezme (250 g), Haydari (250 g) hediye ediliyor.

Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir ile Bodrum’dan talep edilen ve 2017 - 2018 yılları arasında yüzde 60 artan hindi siparişlerinde artış için en önemli faktör, siparişin carrefoursa.com’dan rahatlıkla verilebiliyor olması gösteriliyor.

Talih Kuşu, bu yıl da talihlisini arıyor

Büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde firma bu yıl da, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı oluşturuyor. CarrefourSA, bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkânı da sağlıyor.

Yılbaşının vazgeçilmezleri süsler ve tombala, marketlerde

Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi Tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden mezeler, kuru yemişler ve meyve çeşitleri de müşteriler için reyonlardaki yerlerini aldı.