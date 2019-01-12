BALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak anlamında da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar." dedi.

Kurum, Balıkesir Valiliği'nde katıldığı il değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini hatırlattı.

Sıfır Atık Projesini 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşuyla uyguladıklarını, ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde bunu 13 bin kuruluşa çıkaracaklarını, 2023 yılında bu uygulamayla 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı hedeflediklerini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında ücretli poşet uygulamasına ilişkin de geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik yayımladık. Bu çerçevede poşetlerimizin bir yüzünde çevreci sloganlar olacak. Diğer yüzünde de yüzey alanının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde firmalar reklam verebilecek. Bunun dışında hiçbir reklam söz konusu olmayacak. Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak anlamında da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar. Ocak ayının ilk 10 gününe baktığımızda geçen senenin ilk 10 gününe göre poşet kullanımı yaklaşık yüzde 60-65 oranında azaldı. Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz."