HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marketlerin çalışma saatleri: BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri: BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında İçişleri bakanlığı marketlerin kaçta açık kaçta kapalı olacağını belirlemişti. Gıda Perakendecileri Derneği marketlerin çalışma satleri ile ilgili bir tavsiye kararı aldı. Şu an marketler kaça kadar açık? BİM, Migros, A101 kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri: BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kalabalık olarak bulunabileceği dair önlemler alınıyor. Bu önlemler kapsamında İçişleri bakanlığı marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını belirlemişti. Peki şu an marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte BİM, Migros, Şok, A101, Carrefour çalışma saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 12.00
Kapanış Saati: 20.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00

GDP’DEN MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN TAVSİYE KARARI

Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00 – 20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
İlginç görüntü! Damda sporİlginç görüntü! Damda spor
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
Anahtar Kelimeler:
BİM Migros A101 şok Carrefour Çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Komandolar etkisiz hale getirdi

Türkiye'de koronavirüs tehdidi ne zaman ortadan kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Türkiye'de koronavirüs tehdidi ne zaman ortadan kalkacak?

Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlıkta mahsur kaldı

Yaşlı adam yasağa uymayıp dışarı çıktı, mahsur kaldı

Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı!

Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs nedeniyle damda spor yaptılar!

İlginç görüntü! Damda spor

Üsküdar sahilde balık tutmak yasaklanmıştı! Bugün zabıta böyle yakaladı

Dün yasaklanmıştı! Bugün zabıta böyle yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.