Marketlerin çalışma saatleri: BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kalabalık olarak bulunabileceği dair önlemler alınıyor. Bu önlemler kapsamında İçişleri bakanlığı marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını belirlemişti. Peki şu an marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte BİM, Migros, Şok, A101, Carrefour çalışma saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 12.00

Kapanış Saati: 20.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)

Kapanış Saati: 20.00

GDP’DEN MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN TAVSİYE KARARI

Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00 – 20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

