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Marketlerin yeni çalışma saatleri | İşte A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri…

01.06.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kademeli normalleşme kurallarının sona ermesiyle beraber, dün yeni bir kabine toplantısı gerçekleşti. 31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararları da belli oldu. Buna göre BİM, ŞOK ve A101 gibi zincir market çalışma saatlerinde de yeni düzenlemelere gidildi.

Marketlerin yeni çalışma saatleri | İşte A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri…

Kabine toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı yeni Haziran ayı genelgesini yayınladı. Yayınlanan genelgede Haziran ayı boyunca geçerli olacak A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin de çalışma saatleri de açıklandı.

ZİNCİR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu günlerde marketlerin 09.00-20.00 saatleri arasında açık olması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde şu detaylar yer aldı;

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"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

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a101 Bim Şok Kabine Toplantısı

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