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Markette 2 milyon TL’yi saydılar! Müşteri bir anlık dalgınlıkla… Takdirle karşılanan hareket

27.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da özel bir markette kasiyer olarak çalışan kadın, bir müşterinin çantasını markette unuttuğunu anladı. Kadın, içinde 2 milyon TL bulunan çantayı önce güvenli bir yerde sakladı, ardından müşteri geldiğinde sahibine teslim etti.

Markette 2 milyon TL’yi saydılar! Müşteri bir anlık dalgınlıkla… Takdirle karşılanan hareket

Erzincan Merkez Taksim Mahallesi’nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Ayşegül Korkmaz çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yerde sakladı.

POLİS NEZARETİNDE SAYIM YAPILDI

Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı.

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Vatandaşlar Ayşenur Korkmaz’ın bu hareketini takdirle karşılayarak, bu zamanda böyle insanların olmasının mutluluk verici olduğunu söylediler. (İHA)

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Kasiyer Erzincan market

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