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Markette alışveriş yapan kadınlara böyle saldırdı! O anlar kamerada

08.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet olayı yaşandı. 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Markette alışveriş yapan kadınlara böyle saldırdı! O anlar kamerada

Tepki çeken olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş yapan kadınların olduğu yere gelen U.Ş., kenarda çocukla bekleyen N.F.G.'nin kafasına tokat attı. O sırada alışveriş yapan diğer kadınlar D.G. ve Z.K.,U.Ş.'ye karşı çıktı. Saldırgan şahıs diğer kadınları da darp ederken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yakalanıp etkisiz hale getirildi.

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SALDIRI ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların kadınlara saldıran U.Ş.'ye gösterdiği tepki ve yaşanan saldırı anları saniye saniye marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis, vatandaşların yakaladığı U.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, kadınlardan birinin eski eşinin arkadaşı olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA

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