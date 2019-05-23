HABER

Markette bozuk kaymak kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

KASIMPAŞA'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek  görevliyle tartıştı.

Markette bozuk kaymak kavgası kamerada

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-KASIMPAŞA'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga üvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI
Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

MÜŞTERİLER PANİKLE MARKETTEN KAÇTI
Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Kavga anında maket bıçağını savuran market görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
(FOTOĞRAF)

Markette bozuk kaymak kavgası kameradaMarkette bozuk kaymak kavgası kameradaMarkette bozuk kaymak kavgası kameradaMarkette bozuk kaymak kavgası kamerada

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Bayburt Valisi Valisi Ali Hamza Pehlivan: “Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulundu”Bayburt Valisi Valisi Ali Hamza Pehlivan: “Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulundu”
Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira cezaKaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.