HABER

Markette çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Markette çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi zarar meydana geldi.
Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta kapalı olan bir markette, saat 01.00 sıralarında, yangın çıktı. Marketten dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin önünde bulunan kepengi, metal kesme aletiyle keserek, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Markette çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.