Markette çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi zarar meydana geldi.
Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta kapalı olan bir markette, saat 01.00 sıralarında, yangın çıktı. Marketten dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin önünde bulunan kepengi, metal kesme aletiyle keserek, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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