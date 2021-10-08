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Markette dehşet! Eşini bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

08.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

Markette dehşet! Eşini bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Olay, Alanya’nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.’nin çalıştığı markete gitti.

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DEFALARCA BIÇAKLADI

Burada eşiyle tartışmaya başlayan Yahya Y., eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.

KANLAR İÇİNDE EMEKLEYEREK ÇIKTI

Yahya Y. kanlar içinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya’ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.’nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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