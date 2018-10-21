HABER

Markette genç kıza yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir markette alışveriş yapan genç kız tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de bir markette alışveriş yapan genç kız tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay iki hafta önce Sancaktepe’de bir markette meydana geldi. (17) yaşındaki D.A., alışveriş yapmak için girdiği markette tanımadığı Rıdvan T'nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan daha sonra marketin içinde bir süre gezindikten sonra marketten ayrıldı. D.A yaşanan saldırı sonrası durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen emniyet güçleri Rıdvan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Rıdvan T'nin 3 uyuşturucu kullanma, 1 yaralama, 1 de hırsızlıktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. D.A yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Ben kurstan dönüyordum. Daha sonra market alışverişi yapmak için girdim. Alacaklarımı aldım tam kasaya yöneliyordum. Birden o şahısla karşılaştım ve arada hiç temas ve konuşma olmadan kafamın sol tarafına bir yumruk ve dirsek, sağ omzuma ve boynuma da bir yumruk attı. Tabii ben şaşkınlıkla geri çekildim. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. 'Acaba bir şey mi yaptım, bir şey mi dedim? diye anlamaya çalıştım. Eğer geri çekilmeseydim belki daha fazla vurabilirdi. Sonra ben orada ağlarken o şahıs, tekrar döndü ve elini kolunu sallayarak çıktı. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Şimdi psikolojim bozuldu ve o şahıs yüzünden sokakta gezemiyorum onunla karşılaşacağım korkusuyla. Ama o şimdi elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde dolaşıyor."

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyorGüvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyor
Datça'da 2 gün sürecek 'Yerel Tohum Şenliği' başladıDatça'da 2 gün sürecek 'Yerel Tohum Şenliği' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.