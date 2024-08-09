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  4. Markette indirim izdihamı! Akın ettiler... Tekmeli yumruklu kavga çıktı

Markette indirim izdihamı! Akın ettiler... Tekmeli yumruklu kavga çıktı

09.08.2024 09:31
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Hatay’da market açılışında yaşanan izdiham sonrası müşteriler arası yaşanan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada vatandaşları sakinleştiren ise market çalışanları oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Markette indirim izdihamı! Akın ettiler... Tekmeli yumruklu kavga çıktı

Geçtiğimiz gün Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bir marketin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa özel indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar markete akın ettiler. Marketin kapılarının açılmasıyla başlayan yoğunluk ilerleyen süreçte de devam etti.

SÖZLÜ TARTIŞMA TEKME TOKATLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Market içerisinde erkek müşteri grubu arasında başlayan sözlü tartışmaysa kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

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Markette yaşanan izdiham ve yaşanan kavga kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan olmazken vatandaşları sakinleştirense market çalışanları oldu. (İHA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay market
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