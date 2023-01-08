Markette kadının etek altı görüntüsünü çekerken kameraya yakalanmıştı! Kağıthane'de tutuklanan şahıs komiser çıktı

Bir kadının etek altı görüntüsünü kayda almaya çalışırken güvenlik kameralarına yansıyan S. E. yakalanarak adliyeye sevk edildi. S. E.'nin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayla tutuklandığı belirtilirken komiser olduğu öğrenildi. Olayın ayrıntıları şöyle...

YERE EĞİLİP ETEK ALTI GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

Kağıthane’de 5 Ocak’ta bir markette meydana gelen olayda, S.E. isimli şahıs eğilerek alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonu ile görüntü çekmişti.

DHA'ya göre S. E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli S.E. yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Cinsel taciz olayının şüphelisi S.E. isimli şahıs güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

