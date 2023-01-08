HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Markette kadının etek altı görüntüsünü çekerken kameraya yakalanmıştı! Kağıthane'de tutuklanan şahıs komiser çıktı

Markette kadının etek altı görüntüsünü çekerken kameraya yakalanmıştı! Kağıthane'de tutuklanan şahıs komiser çıktı

08.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir markette yaşanan skandal görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. S. E. isimli kişi markette alışveriş yapan bir kadının yanında eğilerek telefonuyla etek altı görüntüsünü çekerken görüldü. Güvenlik güçlerince yakalanıp tutuklanan S. E.'nin kimliği dikkat çekti.

Markette kadının etek altı görüntüsünü çekerken kameraya yakalanmıştı! Kağıthane'de tutuklanan şahıs komiser çıktı

Bir kadının etek altı görüntüsünü kayda almaya çalışırken güvenlik kameralarına yansıyan S. E. yakalanarak adliyeye sevk edildi. S. E.'nin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayla tutuklandığı belirtilirken komiser olduğu öğrenildi. Olayın ayrıntıları şöyle...

YERE EĞİLİP ETEK ALTI GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

Kağıthane’de 5 Ocak’ta bir markette meydana gelen olayda, S.E. isimli şahıs eğilerek alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonu ile görüntü çekmişti.

DHA'ya göre S. E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli S.E. yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Cinsel taciz olayının şüphelisi S.E. isimli şahıs güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntü! Daha önce teknelerin yüzdüğü yerde...Korkutan görüntü! Daha önce teknelerin yüzdüğü yerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var
Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındıMüge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Komiser taciz market

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

Kahvaltıda yenilen en kötü gıda: Zararları dudak uçuklatıyor

Kahvaltıda yenilen en kötü gıda: Zararları dudak uçuklatıyor

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.