Markette kan donduran anlar! Başkasının elindeki tabancayı kafasına dayayıp tetiği çekti

Markette şaka az daha faciaya sebep oluyordu! Markette başkasından aldığı kurusıkı tabancayı şaka amaçlı başına sıkan A. K. hastaneye kaldırıldı. A. K.'nin ucuz atlattığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken kameralar o anları saniye saniye kaydetti.

BAŞKASININ ELİNDEKİ TABANCAYI İSTEDİ

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki bir markette dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

UCUZ ATLATTI

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.’nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

