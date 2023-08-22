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Markette kan donduran vahşet! Defalarca kalbinden bıçaklayarak katletti

22.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Mehmet Yavlak (32), boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Yavlak, evine kıyafetlerini almaya gelince, polis tarafından yakalandı. Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Markette kan donduran vahşet! Defalarca kalbinden bıçaklayarak katletti

Kan donduran olay, dün saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, dün sabah tartıştı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti. Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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DEPODA BIÇAKLADI

Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yavlak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi olduğu belirlenen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Isparta'da toprağa verilecek.

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EVİNE GELİNCE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, Cinayet Masası bürosuna götürülen Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi.

Yavlak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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(DHA)

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