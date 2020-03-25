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Markette kasiyerlere naylon poşetli koronavirüs önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Niğde'de koronavirüs önlemleri kapsamında kasiyerlerin etrafı naylon korumaya alındı. 12 şubesi olan bir market yönetimi tarafından hazırlanan bölme ile hem personelin hem müşterilerin sağlığının korunması amaçlandı. Ayrıca market yönetimi aldığı kararla vatandaşların evden çıkmamaları için evlere servis yapıyor.

Marketin sahibi Emre Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem personel hem de müşteri sağlını korumak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Markette poşetli korona virüs önlemi

Sanal market uygulamasıyla da müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Özden, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımız evde kalsın diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız, sanal market uygulaması indirerek sipariş verebilirler. Oradan her türlü hizmeti 12 şubemizden veriyoruz. İyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10’a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız"
Kasiyer Selda Özbay ise uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlını korumaya aldıklarını dikkati çekti.
Müşterilerden İdris Coşkun da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel. Diğer kurumlara tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
market poşet koronavirüs

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