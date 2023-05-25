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Markette kız çocuğuna taciz! İğrenç olay kamerada

25.05.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iğrenç bir taciz olayı yaşandı. A.C.K. (27), bir zincir marketin şubesinde 8-9 yaşlarındaki kız çocuğuna elle tacizde bulundu. Polis tarafından yüz tanıma sistemi ile yakalanan A.C.K., çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Taciz anları ise, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Markette kız çocuğuna taciz! İğrenç olay kamerada

Mide bulandıran olay, önceki gün Barutluk Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan A.C.K., arkadaşları ile rafların yanında bulunan küçük bir kız çocuğunu yanlarından geçerken elle taciz etti. Çocuk bir anlık şaşkınlık yaşarken, A.C.K., alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Kız, durumu market görevlileri ve ailesine anlattı.

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İhbar üzerine markete giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yüz tanıma sistemini de kullanan polis, şüphelinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan kamyon şoförü A.C.K., olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.C.K.'yı Babaeski'de yakalayarak gözaltına aldı.

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TACİZ ANLARI KAMERADA

Evli olduğu belirtilen A.C.K.'nin kamyonu ile kum almak için Edirne'ye geldiğini ve soda almak için de markete gittiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Çocuğun taciz edildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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'SESSİZ KALAMAZDIK'

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, Başkan Yardımcısı Gülsüm Erkıran ve Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Figen Gönül, baro önünde yaptıkları açıklamayla olaya tepki gösterdi. Nur Yılmaz Ercin, "Bu olay, Edirne'de olmasını hiç arzu etmediğimiz bir şey. Sessiz kalamazdık" dedi.

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'ÇOCUKLARIN SESİ İÇİN BURADAYIZ'

Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı avukat Figen Gönül de "Çocuğa yönelik her türlü ihmalin, şiddetin ve istismarın önüne geçmek ve çocuklara yapılan bu istismara sessiz kalınmaması için, çocukların sesi olmak için buradayız. Geceleri dahi son derece güvenli olmasıyla övündüğümüz kentimizde Edirne'de güpegündüz yaşanmış bu olayla ilgili yetkililerin gereğini ivedilikle yapmasını bekliyoruz. Takipçisiyiz" diye konuştu.

(DHA)

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