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Markette korku dolu anlar! Müşteriler panik içerisinde kaçtı

12.06.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Konak'ta bir market zincirinin şubesinde kasiyer olarak çalışan Ö.A., aldığı bir ürünün etiket fiyatı ile fatura fiyatındaki tutarın farklı olması nedeniyle tepki gösteren M.Ö.'ye kurusıkı tabancayla ateş açtı. Ö.A., bu sırada markette alışveriş yapan V.A. tarafından etkisiz hale getirilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Markette korku dolu anlar! Müşteriler panik içerisinde kaçtı

Olay, 23 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Yeni Mahallesi 818 Sokak’ta bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. M.Ö. alışveriş yapmak için market zincirinin şubesine geldi. Burada alışveriş yapan M.Ö., aldığı ürünün etiket fiyatı ile fatura tutarının farklı olması nedeniyle kasiyer Ö.A. ile tartıştı. Tartışma sırasında M.Ö. kasiyere saldırdı. Kasiyer Ö.A. da marketin depo kısmında, kendisine ait dolaptan aldığı kurusıkı tabanca ile bir el rastgele ateş açtı. Bu sırada markette alışveriş yapan V.A., Ö.A.'yü etkisiz hale getirip tabancayı aldı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurusıkı tabanca ve 14 mermiye el koydu. Gözaltına alınan M.Ö. ve Ö.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Ö. ile Ö.A.’nün kavga ettiği, müşteriler kaçıştığı ve V.A.’nın kasiyer Ö.A.'yı etkisiz hale getirip elindeki tabancayı aldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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