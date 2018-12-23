HABER

Markette mahsur kalan kedi alarmın çalmasına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 01:24 | Son Güncelleme

Aydın'da alarmı çalan markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine bölgeye giden polis ekipleri, alarmın içeride mahsur kalan kediden dolayı çaldığını belirledi - Kedinin markette bulunduğu anlarda marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çekti

Aydın'da markette alarmın çalmasına neden olan kedi, polis ekipleri ve market yetkilisince çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine çevreyi inceleyen ekipler, alarmın içerideki bir kediden dolayı çaldığını tespit etti.

Ekipler, kapıyı açmak için market yetkililerine durumu bildirdi.

Markete gelen yetkililerin kapıyı açmasıyla kedi dışarı çıktı.

Öte yandan, kedinin içeride bulunduğu anlarda, marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çekti.

Kediyle yakından ilgilenen iki polis memuru, hayvanın acıkmış olabileceğini düşünerek bir evden aldığı süt ve ekmeği kediye verdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!
Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi market polis

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinnet getiren öğretmen dehşet saçtı! Mahalleli korku dolu gözlerle izledi

Cinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

7 kez devretmişti! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.