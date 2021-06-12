HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı

Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı

12.06.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesindeki bir markette kasiyer ile müşteri arasında çıkan ve kurusıkı tabancanın kullanıldığı kavganın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı

Alınan bilgiye göre, 818 Sokak'taki bir markette müşteri M.Ö. ile kasiyer Ö.A. arasında tartışma çıktı. Ö.A, müşteri M.Ö'nün kendisine saldırması üzerine kurusıkı tabanca ile ateş açtı.

Bunun üzerine başka bir müşteri V.A, Ö.A'yı etkisiz hale getirip tabancayı aldı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. M.Ö. ve Ö.A. emniyete götürüldü. M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay anı görüntülerinde, kasiyer ile müşterinin kavgası, müşterilerin kaçışması ve V.A'nın kasiyer Ö.A'yı etkisiz hale getirmesi yer alıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kısıtlamasız cumartesi hafta içini arattıKısıtlamasız cumartesi hafta içini arattı
Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.