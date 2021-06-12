Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı

Alınan bilgiye göre, 818 Sokak'taki bir markette müşteri M.Ö. ile kasiyer Ö.A. arasında tartışma çıktı. Ö.A, müşteri M.Ö'nün kendisine saldırması üzerine kurusıkı tabanca ile ateş açtı.

Bunun üzerine başka bir müşteri V.A, Ö.A'yı etkisiz hale getirip tabancayı aldı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. M.Ö. ve Ö.A. emniyete götürüldü. M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay anı görüntülerinde, kasiyer ile müşterinin kavgası, müşterilerin kaçışması ve V.A'nın kasiyer Ö.A'yı etkisiz hale getirmesi yer alıyor. (AA)

