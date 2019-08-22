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Markette oturan kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 03:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Şahin Temiz (21) markette çalıştığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Şahin Temiz (21) markette çalıştığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayda sırtından vurularak ağır yaralanan Temiz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 607 sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Şahin Temiz, babasının sahibi olduğu markette çalıştığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi marketin önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İddiaya göre, daha sonra olay yerinden taksiyle uzaklaşan saldırgan kısa bir süre sonra tekrar marketin önüne geldi. Bu kez içeriye giren saldırgan Şahin Temiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, pompalı tüfekli saldırgan Temiz'e ateş açtı. Olayda sırtından vurulan Temiz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu öğrenilen ilk müdahalesinin ardından Temiz'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Temiz'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, pompalı tüfekli saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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