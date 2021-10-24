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Markette panik anları! Her şey bir anda oldu

24.10.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplanırken, o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette panik anları! Her şey bir anda oldu

Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu.

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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