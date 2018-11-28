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Markette pompalı tüfekli soygun kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da pompalı tüfek ve tabancayla girdikleri marketten kasiyeri tehdit ederek, 1300 lira alan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Markette pompalı tüfekli soygun kamerada

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da pompalı tüfek ve tabancayla girdikleri marketten kasiyeri tehdit ederek, 1300 lira alan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahlı soygun marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Kasım'da Altındağ ilçesindeki Selçukbey Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Akşam saatlerinde markete müşteri gibi gelen iki kişi, aldıkları ürünlerle kasaya geldi. Şüphelilerden Emre K. belinden tabanca, G.Ö. de pardösüsünün içinden çıkardığı pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak yazar kasadaki paraları istedi. Silahları görünce korkuya kapılan kasiyer F.Ö. panikle kasayı açtı. Daha sonra kasada bulunan 1300 lirayı alan iki kişi, koşarak marketten kaçtı. Kasiyer F.Ö. şüpheliler kaçtıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adresini belirleyen polis ekipleri, evden kaçma ihtimallerine karşı tedbir alarak dışarı çıkmalarını bekledi. Şüpheli G.Ö. ve Emre K. akşam saatlerinde binadan çıktıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Markette pompalı tüfekli soygun kameradaMarkette pompalı tüfekli soygun kameradaMarkette pompalı tüfekli soygun kameradaMarkette pompalı tüfekli soygun kamerada

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