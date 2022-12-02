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  4. Markette saldırı! 'Telefonum kayboldu' dedi... Kasiyere tokat attı

Markette saldırı! 'Telefonum kayboldu' dedi... Kasiyere tokat attı

02.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Cep telefonunun markette kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi, kasada görev yapan 19 yaşındaki Y.T.'ye tokat attı. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Markette saldırı! 'Telefonum kayboldu' dedi... Kasiyere tokat attı

Çorlu'nun Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki markete, yanında küçük çocuğuyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kasada görevli Y.T.'ye, cep telefonunun markette kaybolduğunu söyledi. Kendi numarasını aramak için Y.T.'den telefonunu isteyen kişi, "Kasada işlem yapıyorum, işim bitince yardımcı olacağım" diyen kasiyere sinirlendi.

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O ANLAR KAMERADA

Y.T.'nin üzerine yürüyen kişi, aniden yüzüne tokat attı. Kasadan uzaklaşan kişi, bir süre sonra sinirle geri dönüp, yeniden Y.T.'ye saldırı girişiminde bulundu ancak markettekiler önledi. Y.T.'nin tokatlandığı anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Y.T., polise giderek, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Tekirdağ market

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