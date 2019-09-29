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Markette silahlar çekildi, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da iki grup arasında markette çıkan kavganın büyümesiyle 4 kişi silahla yaralanırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde meydana geldi.

Markette silahlar çekildi, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki grup arasında markette çıkan kavganın büyümesiyle 4 kişi silahla yaralanırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çobanlar hükümet konağı yanındaki bir markette karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Orhan U. ile Mehmet B. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Orhan U. ile müdahale etmeye çalışan Osman U. silahla yaralandı. Marketten çıkan Mehmet B., gittiği evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U.’yu da silahla yaraladı. Yaralı Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mehmet B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T. gözaltına alındı.

Hapisten izinle çıkmıştı
Zanlı Mehmet B. ile yaralanan Orhan U.’nun aileleri arasında 3 yıl önce "kız isteme" meselesinden kavga çıktığı, Mehmet B., Osman B., Şükrü B. ve Gülser B.’yi silahla yaraladığı ileri sürülen Orhan U.’nun 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Orhan U.’nun, olay günü hapisten haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.
Marketteki silahlı kavga anı, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, görüntülerde yanındaki çocukla markete giren Mehmet B.’nin, iş yerindeki kasiyerle sohbet eden Orhan U.’ya omzu değdikten sonra ikilinin tartıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, elinde tabanca bulunan Mehmet B.’nin tartıştığı kişilere ateş ettiği de görülüyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Markette silahlar çekildi, 4 kişi yaralandı

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