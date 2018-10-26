HABER

Markette silahlı, kar maskeli soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Markette silahlı, kar maskeli soygun DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli soyguncu, elindeki tabancayı doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı alıp kaçtı.

Markette silahlı, kar maskeli soygun
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli soyguncu, elindeki tabancayı doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı alıp kaçtı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi'nde yaşandı. Marketin kapanma saati sırasında yüzünü kar maskesiyle gizleyen bir kişi, elinde tabancayla içeriye girdi. Tabancayı kasiyere doğrultan soyguncu, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 5 bin lirayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Markette parmak izi araştırması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soyguncunun belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Marketin dışından görüntü
- Polislerden görüntüler
Haber Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)
(Tür: Yurt)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgiTHY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi
Sivaslı muhtar, bağırsak parazitini görüntülediSivaslı muhtar, bağırsak parazitini görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

'Cumhuriyet için koş'

'Cumhuriyet için koş'

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.