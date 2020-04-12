Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı: Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi

Olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. Başında kapüşon ve ağzında maske bulunan şüpheli, markete girdikten kısa süre sonra kasaya geldi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra Dede'ye (24) doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, Dede'nin anahtarın kendisinde olmadığı ve kasayı açamayacağını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

'ARKADAŞINA ÇİKOLATA ALIP GELECEĞİM DEMİŞ'

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kaçış istikametinde göre çalışma başlattı. Polis, şüphelinin markete yakın bir noktada kendisini bekleyen bir motosiklete binerek kaçtığını tespit etti. Motosikletten yola çıkan polis, şüpheli Musa Nurullah Çavdar ve onunla birlikte motosikletle gelen R.D.'yi (17) yakaladı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan R.D., soygun girişiminden haberinin olmadığını, Çavdar'ın marketten çikolata alıp, geleceğim dediğini söyledi.