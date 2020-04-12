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Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı: Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2020 10:13 | Son Güncelleme

Konya'da girdiği bir zincir markette silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli Musa Nurullah Çavdar (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini ileri süren Çavdar, "Kasiyerden paraları istedim. O da kasanın anahtarının kendisinde olmadığını söyledi. Ben de panik yapıp, korkup, kaçtım. Olayı planlamadım. Çikolata almak için markete girdim, birden aklıma geldi" dedi.

Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı: Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi

Olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. Başında kapüşon ve ağzında maske bulunan şüpheli, markete girdikten kısa süre sonra kasaya geldi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra Dede'ye (24) doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, Dede'nin anahtarın kendisinde olmadığı ve kasayı açamayacağını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

'ARKADAŞINA ÇİKOLATA ALIP GELECEĞİM DEMİŞ'

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kaçış istikametinde göre çalışma başlattı. Polis, şüphelinin markete yakın bir noktada kendisini bekleyen bir motosiklete binerek kaçtığını tespit etti. Motosikletten yola çıkan polis, şüpheli Musa Nurullah Çavdar ve onunla birlikte motosikletle gelen R.D.'yi (17) yakaladı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan R.D., soygun girişiminden haberinin olmadığını, Çavdar'ın marketten çikolata alıp, geleceğim dediğini söyledi.

'BİRDEN AKLIMA GELDİ'

Musa Nurullah Çavdar ise ifadesinde, markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini söyledi. Çavdar, 'Arkadaşım R.D. ile birlikte motosiklette gezinteye çıktık. Ben R.D.'ye markete yakın bir noktada beklemesini, çikolata alıp geleceğimi söyledim. Çikolatayı alıp kasaya geldim. Birden aklıma kasadaki paraları almak geldi ve 3 ay önce birisinden aldığım kurusıkı tabancayı çıkardım. Kasiyer kasanın anahtarının kendisinde olmadığı söyledi. Ben de bunun üzerine panik yaptım. Korkup kaçtım. Çevreye birtakım borcum vardı. Onu ödeyebilmek için böyle birşeye kalkıştım. Pişmanım. Bu olayı planlamadım. Birden gelişti" dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa Nurullah Çavdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Konya Musa Nurullah Çavdar

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