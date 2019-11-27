HABER

Markette silahlı soygun kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, paraları alıp kaçtı.

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, paraları alıp kaçtı. Soygun anı, güvenlik kemarasına yansıdı.
Olay, İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'ta meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit etti. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, daha sonra kaçtı.
Market çalışanları durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (23) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.
Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, reyonlar arasından kasaya doğru gelen soyguncunun silahı kasiyere doğrulatarak tehdit ettiği, ardından da paraları aldığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soruHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz (1)
Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründüBayburt, kar yağışıyla beyaza büründü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: Hakurk'a 25 Kasım'da operasyon başladı

Hakurk'a operasyon başladı

Korkunç olay! 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ağaca asmaya çalıştılar

Korkunç olay! 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ağaca asmaya çalıştılar

MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

Muğla'da korkunç olay! 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar

'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar

Ümraniye'de apartmanda yangın! Can pazarı yaşandı

İstanbul'da can pazarı!

Sobayı tinerle yakmak istedi! Kendisi ve oğlu hastanelik oldu

Sobayı tinerler yakmak istedi! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.