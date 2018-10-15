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Markette sırtına dokunan adama böyle kafa attı!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, önünden geçtiği kişi sırtına dokununca bir anda kafa attı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde reyondaki ürünlere bakan adam önünden bir başka kişi geçerken sırtına dokunuyor. Durumdan hoşlanmayan adam bir anda diğer kişiye kafa atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
market dayak

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