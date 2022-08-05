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Markette skandal! Raflarda fare dışkısı ve yılan... Cips paketinden de fare ölüsü çıktı

05.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşanan mide bulandıran olayda küçük oğluyla birlikte alışveriş yapan kadın hayatının şokunu yaşadı. Cips almak için rafa yöneldiğinde yılan gördüğünü söyleyen kadın aynı zamanda fare dışkısına rastladı. Bununla da bitmeyen olayda kadının satın aldığı cips paketinden de fare ölüsü çıktı. Market araştırma başlattı.

Markette skandal! Raflarda fare dışkısı ve yılan... Cips paketinden de fare ölüsü çıktı

Her zamanki market alışverişi yapan bir kadın, cips almak için yöneldiği rafta yılan görmesiyle dehşet içinde kaldı. Aynı rafta fare dışkıları olduğunu belirten kadının satın aldığı cips paketinin içinden de fare ölüsü çıktı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Alışveriş arabasına bir cips paketi koyduktan sonra bir tane daha almak için başka bir rafa yöneldiğini anlatan kadın gördükleri karşında dehşete düştü. Başka bir cips almak paketi çektiğinde ilk olarak yılanı fark ettiğini söyledi. Şaşkınlıktan hareket edemediğini söyleyen kadın, yılanın sürünerek başka bir tarafa ilerlediğini anlattı.

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EVE GİDİNCE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Fox News'ün haberine göre, şoke olmuş müşteri eve gittiğinde ise ikinci şoku yaşadı. Satın aldığı paketi açtığında içinden fare ölüsü çıktı. İki çocuğu olduğunu söyleyen kadın çocuklarına bir şey olmadığı için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.

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MARKET ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Mağaza müdürü Brian Stanley, "Nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz" dedi.


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