Markette skandal! Raflarda fare dışkısı ve yılan... Cips paketinden de fare ölüsü çıktı

Her zamanki market alışverişi yapan bir kadın, cips almak için yöneldiği rafta yılan görmesiyle dehşet içinde kaldı. Aynı rafta fare dışkıları olduğunu belirten kadının satın aldığı cips paketinin içinden de fare ölüsü çıktı.
Alışveriş arabasına bir cips paketi koyduktan sonra bir tane daha almak için başka bir rafa yöneldiğini anlatan kadın gördükleri karşında dehşete düştü. Başka bir cips almak paketi çektiğinde ilk olarak yılanı fark ettiğini söyledi. Şaşkınlıktan hareket edemediğini söyleyen kadın, yılanın sürünerek başka bir tarafa ilerlediğini anlattı.
Fox News'ün haberine göre, şoke olmuş müşteri eve gittiğinde ise ikinci şoku yaşadı. Satın aldığı paketi açtığında içinden fare ölüsü çıktı. İki çocuğu olduğunu söyleyen kadın çocuklarına bir şey olmadığı için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.
Mağaza müdürü Brian Stanley, "Nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz" dedi.
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