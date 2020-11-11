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Markette unutulan valiz paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:00 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir marketin içerisinde unutulan valiz paniğe neden oldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir marketin içerisinde unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.
Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Koyun Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, market içerisinde unutulan valizi fark eden vatandaşlar durumu polis bildirdi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanları valizi marketten çıkardı. Ardından valiz fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Valiz içerisinden kıyafet çıktı.

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