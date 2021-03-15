Marketteki alacak verecek kavgasında yumruklar konuştu

Olay 12 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Gönen ilçesi Gölet Evleri Muhtarı Gökhan Ayan ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A, oğlu D.A. ile birlikte muhtarın işlettiği markete gitti. Buradaki sözlü tartışma sırasında D.A. belindeki bıçağı çıkardı. Bu sırada D.A. markette bulunan kişiler tarafından dışarıya çıkarıldı. Daha sonra D.A.’nın marketin kapıyı zorlaması üzerine Gökhan Ayan, belindeki silahını çıkardı. İçeriye giremeyen D.A. olay yerinden uzaklaşırken, bir süre sonra Gönen Belediyesi’nde Zabıta Amiri olan amcası S.A. ile tekrar markete geldi.

POLİS, BİBER GAZIYLA AYIRDI

İçeriye yeğeni D.A. başta olmak üzere kalabalık bir grupla giren zabıta amiri S.A., market sahibi muhtarı Gökhan Ayan’ı darp etti. Olay sırasında orada bulunan polisler, kalabalığı biber gazı sıkarak ayırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın tüm detayları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A. ile oğlu D.A.’nın markete geldiği, D.A.’nın Ayan’a bıçak çektiği ve orada bulunanlar tarafından uzaklaştırıldığı yer alıyor. Ayrıca D.A.’nın kapıyı zorlamasıyla Gökhan Ayan’ın belindeki silahı çıkararak, kapıya doğru yönelttiği ve bir süre sonra tekrar beline koyduğu görülüyor. Zabıta amiri S.A.’nın kalabalık bir grupla markete geldiği ve Ayan’ı darp etmesi, bu sırada polisin biber gazı ile kalabalığı dağıtması da yine görüntülerde yer alıyor.