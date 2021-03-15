HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Marketteki alacak verecek kavgasında yumruklar konuştu

Marketteki alacak verecek kavgasında yumruklar konuştu

15.03.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Gönen ilçesinde Gölet Evleri Muhtarı Gökhan Ayan, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişinin amcası zabıta amiri tarafından darp edildi. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 12 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Gönen ilçesi Gölet Evleri Muhtarı Gökhan Ayan ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A, oğlu D.A. ile birlikte muhtarın işlettiği markete gitti. Buradaki sözlü tartışma sırasında D.A. belindeki bıçağı çıkardı. Bu sırada D.A. markette bulunan kişiler tarafından dışarıya çıkarıldı. Daha sonra D.A.’nın marketin kapıyı zorlaması üzerine Gökhan Ayan, belindeki silahını çıkardı. İçeriye giremeyen D.A. olay yerinden uzaklaşırken, bir süre sonra Gönen Belediyesi’nde Zabıta Amiri olan amcası S.A. ile tekrar markete geldi.

POLİS, BİBER GAZIYLA AYIRDI

İçeriye yeğeni D.A. başta olmak üzere kalabalık bir grupla giren zabıta amiri S.A., market sahibi muhtarı Gökhan Ayan’ı darp etti. Olay sırasında orada bulunan polisler, kalabalığı biber gazı sıkarak ayırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın tüm detayları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A. ile oğlu D.A.’nın markete geldiği, D.A.’nın Ayan’a bıçak çektiği ve orada bulunanlar tarafından uzaklaştırıldığı yer alıyor. Ayrıca D.A.’nın kapıyı zorlamasıyla Gökhan Ayan’ın belindeki silahı çıkararak, kapıya doğru yönelttiği ve bir süre sonra tekrar beline koyduğu görülüyor. Zabıta amiri S.A.’nın kalabalık bir grupla markete geldiği ve Ayan’ı darp etmesi, bu sırada polisin biber gazı ile kalabalığı dağıtması da yine görüntülerde yer alıyor.

"TARTIŞMA ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÇIKTI"

Olayla ilgili açıklama yapan Muhtar Gökhan Ayan, meselenin alacak verecek mevzusundan çıktığını söyledi. Olayın ilk başlarında zabıta amiri S.A. ile hiçbir alakasının olmadığını ifade eden Ayan, “Konumuz zabıta amirinin yeğenleriyle ilgiliydi. Alacak verecek meselesini tartışmak ve aramızdaki sorunu halletmek için arkadaşlar dükkanıma geldi. Daha sonra yeğeni tarafından bıçaklı saldırıya uğradım. O sırada emniyeti aradım. Emniyet mensupları gelene kadar bu saldırı devam etti. Emniyet mensupları geldikten sonra çocuk genç olduğu için davacı olmadım, şikayetçi olmadım. Zaten tutanak altına aldık bu konuyu. Arkasından zabıtanın yeğeni, zabıtanın evine giderek, kendisi ve zabıtanın oğlanlarıyla birlikte tekrar işyerime gelip beni darp ettiler. Çok üzücü bir olaydı bu. Gerçekten biz istemedik böyle olmasını ama başımıza geldi. Çok üzgünüm” dedi.

"UZAKLAŞTIRMA VE TEDBİR KARARI VERİLDİ"

Olaydan sonra darp raporu aldığını ifade eden Ayan, karşı taraftan şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi. Ayan, “Kendilerine uzaklaştırma ve tedbir kararı verildi. Artık süreci bekliyoruz. Böyle şeyler bizi üzüyor. Hem muhtar olduğum için belli bir topluma hizmet ediyoruz. Zabıta arkadaş da öyle. Üniforma ile bana saldırması, beni darp etmesi çok üzücü olaydı. Bunlara gerekenlerin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Kısıtlamayı hiçe sayıp köprüden atladılar! Görenler şaşkına döndüKısıtlamayı hiçe sayıp köprüden atladılar! Görenler şaşkına döndü
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

En Çok Okunan Haberler

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kısıtlamaya aldırmadan Galata Köprüsü'nden denize atladılar

Kısıtlamayı hiçe sayıp köprüden atladılar! Görenler şaşkına döndü

Canlarını hiçe saydılar! Selfie çektirmek için tramvay yoluna oturdular

Selfie çektirmek için canlarını hiçe saydılar

Sultanbeyli'de pitbull dehşeti! Sokak köpeğine saldırdı

Pitbull dehşeti! Vatandaşlar seferber oldu

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

Twitter Memphis Depay'ın ilk adının yer aldığı tweet'leri engelliyor!

Sosyal medya bunu konuşuyor! Futbolcunun adını yazana şok

Japonya’da ateş topuna dönen gök taşı gökyüzünü aydınlattı

Bir anda ateş topuna döndü! Böyle görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.