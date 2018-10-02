Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında

Karabük'te, bir akaryakıt istasyonunun marketinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna ait markete gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, görevlinin yerinde olmadığını fark etti.
Görevlinin bulunduğu alana geçen ve aldığı bir miktar parayı yanında getirdiği poşete koyan kişi, daha sonra marketten çıkarak uzaklaştı.
Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.
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