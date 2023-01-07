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Marketteki kadın eğildiği sırada görüntüsünü çekti! İstanbul'daki iğrenç olayda yeni gelişme, kimliği şaşkına çevirdi

07.01.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde markette bulunan bir kişinin, eğilen bir kadının eteğinin altından görüntüsünü çektiği anlar yer aldı. Gözaltına alınan kişinin komiser olduğu öğrenilirken İstanbul Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama geldi.

Marketteki kadın eğildiği sırada görüntüsünü çekti! İstanbul'daki iğrenç olayda yeni gelişme, kimliği şaşkına çevirdi

İğrenç olay, İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Bir kişi, markette reyonları inceleyen bir kadının eğildiği sırada eteğinin altından cep telefonuyla görüntüsünü çekti. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Gözaltına alınan kişinin komiser olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı.

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ETEĞİN ALTINDAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görüntülerde bir erkeğin, reyonda ürünü inceleyen kadının arkasında eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çektiği görülüyordu.

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KİMLİĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz market

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