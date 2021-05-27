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Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheliye gözaltı

27.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesindeki markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K. (29), polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nin ifadesinde "bir anlık hevese kapılıp" fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K., alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü. (DHA)

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İzmir taciz

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