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  4. Marketteki ‘omuz atma’ cinayetinde yeni gelişme! 3 hakim, 1 savcı açığa alınmıştı

Marketteki ‘omuz atma’ cinayetinde yeni gelişme! 3 hakim, 1 savcı açığa alınmıştı

19.09.2024 12:01
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19.09.2024 12:01
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İzmir'de, geçtiğimiz yıl markette çıkan kavgada Semih Kenan Köse bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Mahkeme, tutuklu yargılanan Sercan B’nin tahliye edilmesine karar verilmişti. Yeniden yakalama kararı çıkarılan Sercan B. gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.

16 Ekim 2023 yılında İzmir’in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

3 KARDEŞE MÜEBBET HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sercan B, polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Semih Kenan Köse’nin ölümüne ilişkin davada yargılanan Sercan B’nin tahliye kararı alınarak serbest bırakılmıştı.

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‘OMUZ ATMA’ CİNAYETİNDE SERCAN B. YENİDEN TUTUKLANDI

Markette çıkan kavgada Semih Kenan Köse‘nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen Sercan B.’ye İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan kişi Sercan B. tutuklandı. Polis ekiplerince dün yakalanan Sercan B, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 HAKİM 1 SAVCI AÇIĞA ALINDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.
Alınan bilgiye göre, Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti. HSK 2. Dairesi, bugünkü toplantısında konuyu ele alarak, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İzmir kavga mahkeme
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