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Marketteki sapık yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S.

MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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