HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marketteki sucuğu yiyince... Sokak kedisini böyle tekmeledi

Marketteki sucuğu yiyince... Sokak kedisini böyle tekmeledi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir market işleten Reis S. isimli şahıs, sokak kedisinin sucuk yediğini görünce kediyi dışarı çıkarıp tekmeledi. Yaptıkları karşısında haklı olduğunu düşünen Reis S., tepki çeken görüntüler karşısında; 'Sanki adam öldürdük' diyerek kendisini savundu.

Olay, Pazartesi günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Market sahibi Reis S., iş yerine girip sucuğu yiyen sokak kedisini görünce müdahale etti. Reis S., kediyi dışarı çıkarıp tekme atarak fırlattı. Kedi kaçarken, Reis S.'nin kediyi tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda havyansever market sahibine tepki gösterdi.

Market sahibi Reis S., kediye kızıp tekme attığını, adam öldürmediğini belirterek, "Markete girdiğimde askıdaki sucuğu yiyordu. Kovaladım dışarı çıktı. Sucuğu da çöpe attım. Sonra da dışarda görünce 'Sen benim sucuğuma niye böyle yaptın' deyip tekme attım. Hepsi bu, sanki adam öldürdük. Yok hamileymiş, yok ölmüş, sürekli abartıp hakaret ediyorlar. 900 TL ceza kestiler, ödeyeceğim. Kedi burada ben de besliyorum" dedi. DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Garsondan 'pes' dedirten maske savunmasıGarsondan 'pes' dedirten maske savunması
Arefe günü resmi tatil mi? Kurban bayramı arefe ne zaman 2020?Arefe günü resmi tatil mi? Kurban bayramı arefe ne zaman 2020?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması
Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Yeni mesleğini ve yeni imajını paylaştı! 'Utanın...'
Yeni mesleğini ve yeni imajını paylaştı! 'Utanın...'
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!
Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Garsondan 'pes' dedirten maske savunması
Garsondan 'pes' dedirten maske savunması
Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi
Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi
'Caminin duvarına işeme' deyince ortalık karıştı
'Caminin duvarına işeme' deyince ortalık karıştı
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
İlke imza atıldı! Barajın kıyısında ortaya çıktı
İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira dolandırıldı
Akılalmaz olay! İnternet paketi almak isterken...
Şehre taşınmak isteyen eşini tabancayla vurdu
'Pes' dedirten olay! Şehre taşınmak isteyince dehşeti yaşattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.