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Marketteki veresiye kavgası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bursa'da Suriyeli market sahibi ve kardeşini darbettikten sonra kaçan aynı ülke vatandaşı 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir grubun, "veresiye mal satmadığı" gerekçesiyle market sahibine saldırıda bulunması iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Başaran Mahallesi'ndeki bir markete giden Suriye uyruklu Ö.R, aynı ülke vatandaşı olan iş yeri sahibi Haıtham A'dan (45) veresiye nargile tütünü istedi.

Haıtham A'nın daha önce aldığı ürünlerin parasını henüz ödemediğini belirterek tütünü vermemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ö.R, cep telefonuyla yakınlarını arayıp markete çağırdı. Ö.R. ile 8 yakını taş ve sopalarla Haıtham A. ile markette bulunan kardeşi Nazer A'ya (25) saldırdıktan sonra kaçtı.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darbedilen iki kardeş, sağlık görevlilerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelilerin markete gelip iş yeri sahiplerine saldırdığı ve darbettiği görülüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa güvenlik kamerası kavga market veresiye

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