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Marketten 1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı! İzi sürülünce...

24.10.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenler ilginç bir olayın tespit edilmesi sonucu yakalandı. Bir marketten 1400 liralık bisküvi satın alındığının belirlenmesinin ardından alışveriş yapan kişilerin izi sürülünce şok gerçek ortaya çıktı. Polis tarafından göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalarda günübirlik kiraya verilen villadan 28 düzensiz göçmen çıkarıldı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili 'Bodrum' detayı dikkat çekti.

Marketten 1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı! İzi sürülünce...

Ekiplerin düzensiz göç ile yasadışı ikamet ve istihdama yönelik çalışmaları sürüyor. Son olarak Marmaris'te kolilerce bisküvi satın alındığının tespit edilmesinin ardından izi sürülen şahıslarla düzensiz göçmenler tripleks villada yakalandı. İşte şok gerçeğin dikkat çeken bir şekilde ortaya çıktığı olayın detayları...

1400 LİRALIK BİSKÜVİ SATIN ALMIŞLAR

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göç ve yasadışı ikamete ve istihdama yönelik yaptıkları uygulamalarda ilçe girişleri, oteller , işyerleri kontrollerine devam ederken günü birlik kiraya verilen ev denetimlerini sıklaştırdı. İlçede kayıt dışı konaklamalar ve düzensiz göç faaliyetleri ile mücadele eden asayiş ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında Armutalan Mahallesi’nde bir marketten iki kişinin bin 400 liralık bisküvi alındığını tespit etti. Alışveriş yapan kişileri takibe alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri adres tespiti yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı izni ile operasyon başlattı.

İşte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı İşte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı

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TRİPLEKS VİLLADA 28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Armutalan Mahallesi’nde bir marketten koliler ile çikolata, bisküvi, kraker gibi gıda maddeleri alan iki kişinin takibi sonucu tripleks villa tespit edildi. Villaya operasyon düzenleyen ekipler evde 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri villanın Bodrum’da M.S isimli bir denizcilik firması adına, kaptanları S.T.Ö ve D.Ö adına tutulduğu öğrenildi. S.T.Ö ve D.Ö Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha önce göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkaları bulunan ve geçtiğimiz hafta Bodrum’da yapılan Ahtapot operasyonunda da hakim karşısına çıkarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları bilgisi edinilen S.T.Ö ve D.Ö.’nün emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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Muğla Marmaris göçmen bisküvi

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